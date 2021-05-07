Совмин одобрил проект международной техпомощи по расширению устойчивого энергопользования

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 6 мая 2021 года №264 одобрен проект международной технической помощи по расширению устойчивого энергопользования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Проект (программа) международной технической помощи - документ, предусматривающий комплекс согласованных организационно-технических мероприятий, объединенных общей целью и обеспеченных частично или полностью за счет предоставления донорами МТП денежных средств, в том числе в иностранной валюте, товаров (имущества), выполнения работ, оказания услуг.

Согласно документу координация и эффективный контроль за реализацией этого проекта возложены на Государственный комитет по стандартизации.

Постановление вступило в силу со дня принятия.-0-