Совмин одобрил проект соглашения о межрегиональном сотрудничестве с Узбекистаном

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров одобрил проект соглашения между правительствами Беларуси и Узбекистана о межрегиональном сотрудничестве. Это предусмотрено постановлением Совмина №487 от 24 июля 2019 года, которое сегодня официально опубликовано на
Документом одобрен проект соглашения в качестве основы для проведения переговоров.
На проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочено Министерство иностранных дел.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-
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