Совмин одобрил проект техпомощи для улучшения инфраструктуры на границе с Польшей и Украиной

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси одобрило проект международной технической помощи "Улучшение качества транспортной инфраструктуры на границе Польши, Беларуси и Украины". Это предусмотрено постановлением №849 от 23 ноября 2018 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Постановлением также одобрены проекты техпомощи "Трансграничная сеть по устойчивому управлению транспортом" и "Совершенствование трансграничного сотрудничества в области предотвращения наводнений, борьбы с наводнениями и уменьшения загрязнения окружающей среды".
За координацию и эффективный контроль за реализацией проектов будут отвечать Гродненский облисполком, Министерство по чрезвычайным ситуациям и Брестский облисполком.
Постановление вступило в силу со дня его принятия.-0-
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