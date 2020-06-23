Совмин одобрил проекты договоров о предоставлении белорусских товаров в лизинг в России и Украине

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров одобрил проекты договоров о предоставлении белорусских товаров в лизинг в России и Украине в качестве основы для проведения переговоров. Это предусмотрено постановлением Совмина №355 от 19 июня 2020 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В числе одобренных - проекты договоров правительства Беларуси с обществами с ограниченной ответственностью "А-лизинг", "Транспортная лизинговая компания", "Тяжпромлизинг", "Челябинская индустриальная лизинговая компания" о предоставлении в России белорусских товаров на условиях финансовой аренды (лизинга). Совмин также одобрил проект договора с ООО "Альфа-Лизинг Украина" о предоставлении белорусских товаров в лизинг в Украине. Кроме того, согласно постановлению одобрен проект договора с Banca de Finante si Comert SA об условиях выдачи кредитов для приобретения в Молдове товаров, произведенных в Беларуси.

Банком-агентом по выполнению условий договоров с ООО "А-лизинг" и ООО "Альфа-Лизинг Украина" определен Белвнешэкономбанк, с ООО "Транспортная лизинговая компания" - БПС-Сбербанк, с ООО "Тяжпромлизинг" и ООО "Челябинская индустриальная лизинговая компания" - Банк ВТБ (Беларусь), с Banca de Finante si Comert SA - Беларусбанк.

Министерства промышленности и финансов уполномочены на проведение переговоров по проектам договоров с внесением при необходимости изменений, не имеющих принципиального характера, а также на подписание договоров при достижении договоренностей в пределах одобренных проектов.

Постановление вступило в силу со дня его принятия.-0-