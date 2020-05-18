Совмин определил 77 компаний, которым будут ускоренно возвращать НДС

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров определил 77 компаний, которым будут ускоренно возвращать НДС. Соответствующее постановление Совмина от 14 мая 2020 года №282 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документ принят для реализации указа от 24 апреля 2020 года №143 "О поддержке экономики". Плательщикам, включенным в список, зачет разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, производится в течение 10 рабочих дней со дня принятия налоговым органом решения о возврате (полном или частичном отказе в возврате) такой разницы.

В перечень вошли ЗАО "Атлант", Минский молочный завод №1, Белорусская железная дорога, "Коммунарка", ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга", ОАО "ММЗ имени С.И.Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", МТЗ, МАЗ, Минский моторный завод, Брестский мясокомбинат, "Савушкин продукт", "Гомельтранснефть Дружба", "Белавиа", "Лекфарм", БЕЛАЗ и другие компании.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-