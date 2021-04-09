Совмин определил объем финансирования проектов по созданию в НАН пилотных инновационных объектов

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров определил объем финансирования в 2021 году проектов по созданию в Национальной академии наук пилотных инновационных объектов по отработке новейших перспективных технологий, машин и оборудования для агропромышленного комплекса в рамках мероприятий госпрограммы "Аграрный бизнес" на 2021-2025 годы за счет средств республиканского бюджета. Соответствующее постановление Совмина №204 от 7 апреля 2021 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Таких проектов девять, общий объем финансирования составляет почти Br11,47 млн. В частности, на архитектурный проект "Строительство свиноводческого комплекса в д. Рассошное Смолевичского района" будет направлено более Br4,5 млн, на строительный проект "Комплекс для микроклонального размножения и диагностики фитоинфекций картофеля в пос. Самохваловичи Минского района" - Br1,95 млн и т.д.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-