Совмин определил объем госзаказа в 2021 году на поставку отходов бумаги и картона

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров определил объем государственного заказа на поставку в 2021 году отходов бумаги и картона в адрес отечественных перерабатывающих предприятий. Это предусмотрено постановлением Совмина от 27 января 2021 года №41, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

Госзаказчиками определены "Беллесбумпром" и входящие в его состав организации, специализирующиеся на производстве картонно-бумажной продукции, а также несколько иных организаций из этой сферы. В их адрес в 2021 году должно быть поставлено 257,5 тыс. т отходов бумаги и картона, что на 6 тыс. т больше, чем в прошлом году.

Кроме того, постановлением Совета Министров от 27 января 2021 года №47 определены размеры компенсаций расходов по сбору отходов бумаги и картона. Так, компенсация юрлицам и ИП за сбор отходов бумажной и картонной упаковок, полученных из отходов производства и переданных для использования на территории страны по договорам поставки товаров в соответствии с госзаказом, составит Br90 за тонну.

"Для специализированных перерабатывающих предприятий концерна отходы бумаги и картона являются основным стратегическим сырьем. Их производственные программы и оборудование рассчитаны именно на переработку макулатуры и получение из нее различных видов бумаги, картона и изделий из них. Ежегодно предприятия концерна перерабатывают около 300 тыс. т макулатуры. Помимо поступающего сырья по госзаказу, предприятия докупают дополнительные объемы макулатуры у коммерческих структур", - рассказали в пресс-службе.

Перерабатывая макулатуру, предприятия производят импортозамещающую и экспортную картонно-бумажную продукцию. Более 80% этой продукции поставляется на экспорт на рынки 40 стран. "Организация переработки отходов бумаги и картона и экспорт уже готовой продукции с добавленной стоимостью, а не сырья, гораздо выгоднее как для перерабатывающих предприятий, так и для государства в целом, - отметили в "Беллесбумпроме". - Введение госзаказа на поставку отходов бумаги и картона содействует повышению эффективности системы сбора и переработки вторичного сырья в стране и обеспечению стабильного функционирования предприятий целлюлозно-бумажной отрасли, в том числе путем снижения их зависимости от импорта сырья".-0-