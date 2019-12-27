Совмин определил объемы закупок сельхозпродукции и сырья для госнужд на 2020 год

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объемы закупок сельскохозяйственной продукции и сырья для республиканских государственных нужд на 2020 год утверждены постановлением Совета Министров от 24 декабря 2019 года №903, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Закупки зерна по госзаказу предусматриваются в объеме 796,8 тыс. т, в том числе пшеницы - 464,5 тыс. т, ржи - 240,5 тыс. т, ячменя - 30 тыс. т, овса - 44,5 тыс. т, гречихи - 15 тыс. т, проса - 2,3 тыс. т.

Объем закупок початков кукурузы для производства семян гибридов первого поколения на 2020 год составит 22 тыс. т.

Сахарной свеклы предстоит поставить 2 млн 86 тыс. т, пивоваренного ячменя - 80 тыс. т. Объем закупок льноволокна для госнужд составит 18,1 тыс. т.

Госзаказ по поставкам маслосемян рапса на 2020 год утвержден для Министерства сельского хозяйства и продовольствия в размере 97 тыс. т, концерна "Белгоспищепром" - 100 тыс. т.-0-