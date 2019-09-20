Совмин определил победителей конкурса "Предприниматель года"

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров определил победителей национального конкурса "Предприниматель года" по итогам деятельности за 2018 год. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 19 сентября 2019 года №641, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Совмина.
Лучшими в номинации "Успешный старт" стали ООО "Арсатаека" (Витебская область), ООО "Гисмарт" (Минск), ООО "Конгломерат" (Брестская область), ООО "Моглеспромонтаж" (Могилевская область), ООО "Хойникские ремесла" (Гомельская область), ЧТПУП "ФОмак" (Гродненская область), ЧТУП "Ролимар плюс" (Минская область).
Победителями в номинации "Стабильный успех" названы Институт горной электротехники и автоматизации (Минская область), ООО "Ремком" (Могилевская область), ОАО "САТУРН-1" (Гомельская область), ООО "Синезис" (Минск), ООО "Эполь Софт" (Брест), СООО "Клубника Плантс" (Гродненская область), Новополоцкий завод технологических металлоконструкций (Витебская область).
В номинации "Эффективный бизнес в сфере производства" отмечены ИООО "ВестЛоджинг" (Гродненская область), ООО "Александров" (Минская область), ООО "БарановичиСпецМебель" (Брестская область), ООО "Тусон" (Витебск), ООО "Ясеньлес" (Могилевская область), УПТП "АЭС-комплект" (Минск), ЧУП "Форвардер" (Гомельская область).
В номинации "Эффективный бизнес в сфере услуг" победили индивидуальный предприниматель Ольга Паседько (Могилевская область), иностранное транспортно-экспедиционное унитарное предприятие "ДиЭсВи Транспорт" (Минск), ООО "БЕЛСОНО" (Гомель), группа компаний "Ресурсконтроль" (Витебск), ООО "ЗападТрансЭкспедиция" (Брестская область), частное медицинское унитарное предприятие "Беатум-Дент" (Гродненская область), частное транспортное унитарное предприятие "ТРАНС-ВЕЛЕС" (Минская область).
Принято также решение наградить дипломом "Ганаровы прадпрымальнiк" частное унитарное предприятие по оказанию услуг "Форвардер", признанное победителем по итогам национального конкурса "Предприниматель года" в 2018 и 2019 годах.-0-