Совмин определил порядок финансирования мероприятий по ведению лесного и охотничьего хозяйства

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров определил порядок финансирования мероприятий по ведению лесного и охотничьего хозяйства в 2021 году. Это предусмотрено постановлением Совмина №799 от 31 декабря 2020 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом установлен порядок финансирования мероприятий юрлицами за счет платежей за лесопользование, исчисленных по срокам уплаты в 2021 году, поступлений от реализации лесной продукции и от ведения охотничьего хозяйства, а также сумм пеней, уплачиваемых лесопользователями за предоставление юрлицами отсрочки на проведение рубок леса или вывозку древесины, не вырубленной или не вывезенной в установленный срок.

К поступлениям от ведения охотничьего хозяйства относятся в том числе поступления от проведения охотничьих туров, от оказания услуг охотничьих комплексов (в том числе иностранным туристам), включая организацию экскурсий в вольеры для содержания диких животных, от экологического туризма, от оплаты охотничьих путевок и разрешений на добычу охотничьих животных.

Поступления могут быть направлены на финансирование таких расходов, как государственное управление лесами, проведение лесохозяйственных мероприятий, обеспечение рационального использования лесных ресурсов, ведение охотничьего хозяйства, обеспечение форменной одеждой, знаками различия должностных лиц, на которых возложены функции государственной лесной охраны Беларуси. Кроме того, эти средства могут направляться на ведение государственного лесного кадастра, мониторинг лесов, лесоустройство, охотоустройство; научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектные работы; подготовку и переподготовку кадров; капитальные расходы (включая приобретение оборудования, строительство зданий и лесохозяйственных дорог, капитальный ремонт), а также на обслуживание, погашение кредитов, займов, лизинговых платежей и уплату процентов по ним).

Постановление вступило в силу с 1 января 2021 года.-0-