Совмин определил порядок финансирования расходов по оценке стоимости республиканского имущества

18 марта, Минск /Корр.БЕЛТА/. Положение о порядке финансирования в 2019 году расходов по оценке стоимости имущества, находящегося в республиканской собственности, за счет средств республиканского бюджета утверждено постановлением Совета Министров от 15 марта 2019 года №163, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Согласно документу финансирование ведется в пределах средств, предусмотренных Госкомимуществу на имущественные отношения, картографию и геодезию.

За счет средств республиканского бюджета проводится оценка: республиканского имущества по решениям или поручениям Президента либо правительства; акций, принадлежащих Республике Беларусь, держателем которых является Госкомимущество, долей в уставных фондах хозобществ, участником которых от имени государства выступает указанный комитет, при определении их рыночной стоимости для установления в соответствии с законодательством начальной цены продажи, цены продажи этих акций (долей в уставных фондах).

Заказчиком оценки имущества выступает Госкомимущество, который заключает соответствующие гражданско-правовые договоры с исполнителями оценки.

Постановление принято в соответствии с законом "О республиканском бюджете на 2019 год".-0-