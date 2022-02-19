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Экономика
19 февраля 2022, 15:27

Совмин определил порядок подтверждения производства промпродукции на территории Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совмин определил порядок подтверждения производства промышленной продукции на территории Беларуси. Это предусмотрено постановлением правительства от 14 февраля 2022 года №80, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Для подтверждения производства промышленной продукции на территории Беларуси необходимо наличие одного из следующих документов: акт экспертизы о соответствии ее требованиям, предъявляемым к продукции, произведенной на территории Беларуси, либо сертификат о происхождении товара формы СТ-1.

Также постановлением утверждены требования к промпродукции, предъявляемые для ее отнесения к продукции, произведенной на территории Беларуси.

Информация о продукции, соответствующей установленным требованиям, и ее производителях включается в реестр промышленной продукции Беларуси.

Постановление правительства от 21 мая 2016 года №402 "Об определении критериев отнесения промышленной продукции к продукции, произведенной в Республике Беларусь" признается утратившим силу.

Основные положения постановления вступают в силу после его официального опубликования.-0-

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