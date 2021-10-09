Совмин определил порядок проведения экспертизы безопасности при использовании атомной энергии

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило положение о порядке проведения экспертизы безопасности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 6 октября 2021 года №558, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Требования положения обязательны для соблюдения Департаментом по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзором), экспертными организациями, экспертами, заявителями.
Экспертиза безопасности проводится в отношении представленных соискателем лицензии или лицензиатом документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности, в целях оценки соответствия объекта использования атомной энергии, источника ионизирующего излучения, радиационного объекта. Экспертизу проводят экспертные организации, имеющие соответствующую лицензию. К ее проведению могут привлекаться иностранные организации, являющиеся организациями научно-технической поддержки страны - поставщика ядерных технологий, не имеющие на территории Беларуси лицензию, но способные обеспечить комплексное, эффективное и качественное проведение экспертизы безопасности (при наличии у экспертов этой организации соответствующего допуска к информации ограниченного распространения в случае необходимости согласно законодательству об информации, информатизации и защите информации).
Госатомнадзор размещает на своем официальном сайте в интернете перечень экспертных организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на проведение экспертизы безопасности, а также экспертов, которым предоставлено такое право.
Также документом определен порядок контроля над выполнением лицензиатами законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения. Кроме того, утверждено положение о порядке выдачи справки о дозе облучения.
Постановление вступает в силу с 10 октября 2021 года.-0-