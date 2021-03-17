Совмин определил предельные значения выручки для получения господдержки малым бизнесом

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило предельные значения выручки за 2020 год для целей государственной финансовой поддержки. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №149 от 17 марта 2021 года, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

"Цель документа - реализация права субъектов малого и среднего предпринимательства на получение государственной финансовой поддержки, предусмотренной нормами указа от 21 мая 2009 года №255", - отметили в Минфине.

Постановлением определены предельные значения выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета налога на добавленную стоимость за 2020 год. Для субъектов малого предпринимательства, обратившихся за оказанием государственной финансовой поддержки в 2021 году, предельные значения выручки составляют: Br416 тыс. - для индивидуальных предпринимателей; Br3047 тыс. - для микроорганизаций; Br11 495 тыс. - для малых организаций. Для субъектов среднего предпринимательства Оршанского района Витебской области - Br22 282 тыс.

Предельные значения выручки субъектов для получения ими господдержки устанавливаются ежегодно.-0-