Совмин определил участников проекта по нормативному финансированию детсадов в 2019 году

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило участников пилотного проекта по апробации нормативного финансирования госучреждений дошкольного образования в 2019 году. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 декабря 2018 года №964, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Нормативное финансирование в 2019 году будет предусмотрено для детсадов в Барановичах, Витебске, Гомеле, Могилеве, Лидском, Слонимском и Солигорском районах, Первомайском районе Минска. Это значит, что будет установлен принцип "деньги следуют за обучающимся" - средства из бюджета выделяются в зависимости от числа обучающихся.
Постановлением определен базовый норматив бюджетной обеспеченности расходов на обучение и воспитание одного воспитанника в учреждениях дошкольного образования. Для воспитанников детских садов в городах, поселках городского типа он составляет Br1943,65 в год, в сельских населенных пунктах - Br2423,08 в год.
Министерству образования нужно будет до 1 февраля 2020 года представить в Совет Министров отчет о результатах пилотного проекта.-0-
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