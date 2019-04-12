Совмин определил высокорентабельные организации, которые перечислят часть прибыли в фонд нацразвития

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило высокорентабельные организации, которые перечислят в республиканский бюджет в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли (дохода) по результатам работы за 2018 год. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 11 апреля 2019 года №233, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

В перечень вошли 44 организации. Среди них ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ", Белорусская универсальная товарная биржа, "Промагролизинг", Минский завод колесных тягачей, "Мозырьсоль", "Гомельтранснефть Дружба", Национальный центр обмена трафиком, "Белмедпрепараты", коммунальные унитарные предприятия "Техническое управление Мингорисполкома", "Управление капитального строительства Брестского городского жилищно-коммунального хозяйства", "Минский городской центр по ценообразованию в строительстве".

Высокорентабельные организации должны перечислять часть прибыли (дохода) ежемесячно равными долями с апреля по сентябрь 2019 года.

Министерству финансов до 31 января 2020 года поручено представить в Совет Министров сведения о выполнении постановления.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.-0-