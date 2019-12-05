Совмин поручил Минпрому до 10 декабря распределить квоты на ввоз в Беларусь горячекатаного проката

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство поручило Министерству промышленности до 10 декабря распределить специальные квоты на ввоз в 2019-2020 годах на территорию Беларуси горячекатаного проката. Соответствующее постановление Совета Министров от 3 декабря 2019 года №831 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Квоты будут распределены между участниками внешнеторговой деятельности пропорционально объемам горячекатаного проката, ввезенного на территорию Беларуси в 2015-2017 годах.
Министерству промышленности также необходимо предусмотреть выделение ООО "ММПЗ-групп" специальной квоты на ввоз горячекатаного проката для реализации инвестиционного проекта "Строительство и ввод в эксплуатацию завода по производству металлического листа и белой жести в Витебской области" в размере 138 тыс. т из общего объема специальной квоты, выделенного Беларуси.
Разовые лицензии на ввоз на территорию Беларуси горячекатаного проката будет выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Постановление принято в соответствии с решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 августа 2019 года №137 "О применении специальной защитной меры посредством введения специальной квоты в отношении горячекатаного проката, ввозимого на таможенную территорию Евразийского экономического союза, и внесении изменения в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 ноября 2014 года №199".-0-