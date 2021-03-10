Совмин предоставит субсидии молочным заводам и заготовителям урожая на уплату процентов по кредитам

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство предоставит субсидии молочным заводам и заготовителям сельхозпродукции на уплату части процентов за пользование кредитами. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №129 от 4 марта 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Субсидии получат организации, производящие молочную продукцию, которая маркируется средствами идентификации. Средства предоставляются в 2021-2024 годах на уплату части процентов по кредитам, выданным в 2021 году на условиях банков на срок до трех лет на цели реализации подпрограммы 3 "Развитие животноводства, переработки и реализация продукции животноводства" госпрограммы "Аграрный бизнес" на 2021-2025 годы. В перечень вошли 23 такие организации, в том числе открытые акционерные общества ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка", "Верхнедвинский маслосырзавод", "Глубокский молочно-консервный комбинат", "Здравушка-милк", "Милкавита", "Минский молочный завод №1", "Туровский молочный комбинат".

Также утвержден перечень заготовителей сельхозпродукции для госнужд, которым в 2021-2022 годах будут предоставлены субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, выданными в 2021 году. В этот перечень вошли 83 организации, среди которых комбинаты хлебопродуктов, районные потребительские общества, сахарные заводы, заводы по производству масел, кондитерские предприятия.

Постановление вступило в силу после официального опубликования.-0-