Совмин расширил направления использования внебюджетных средств

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров расширил направления использования внебюджетных средств. Соответствующее постановление Совмина от 30 октября 2020 года №619 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Речь идет о внебюджетных средствах в части сумм превышения доходов над расходами, остающихся в распоряжении бюджетной организации.

Эти средства могут использоваться для приобретения товаров (работ, услуг) для обеспечения функционирования бюджетных организаций, для оплаты труда работников, занятых в приносящей доходы деятельности, у которых была неполная занятость или простой.

За счет внебюджетных средств можно поощрять военнослужащих и оказывать им матпомощь, поощрять обучающихся за успехи в учебной, спортивно-массовой, общественной, научной, научно-технической, экспериментальной, инновационной деятельности, в образовательных и культурных мероприятиях.

Возможны также выплаты ветеранам, семьям умерших работников, а также на удешевление стоимости путевок в лагеря, финансирование расходов по организации спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, культурных и других мероприятий.

Внебюджетные средства можно использовать на ряд целей при условии отсутствия просроченной кредиторской задолженности.-0-