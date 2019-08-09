Совмин расширил перечень относящихся к биржевым товарам услуг

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров расширил перечень услуг, которые относятся к биржевым товарам. Соответствующее постановление №527 от 7 августа 2019 года опубликовано на
Решение принято на основании закона "О товарных биржах". Предыдущее постановление №739 от 2 октября 2017 года "Об отнесении некоторых видов услуг к биржевому товару" признано утратившим силу.
Теперь в перечень включены услуги в области лесного хозяйства (лесоводства и лесозаготовок); по сушке, пропитке или химической обработке древесины, в области производства распиленной и струганой древесины; услуги в области производства прочей продукции из древесины, изделий из пробки, соломки и прочих материалов для плетения; услуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов; услуги погрузочно-разгрузочные; по перегрузке (перевалке) грузов.
Ранее к биржевому товару относились услуги в области лесного хозяйства (лесоводства и лесозаготовок).
Нововведения вступают в силу через три месяца после официального опубликования.-0-
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