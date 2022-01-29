Совмин расширил перечень стран продовольственного эмбарго

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров расширил перечень стран, на которые распространяется продовольственное эмбарго. Это предусмотрено постановлением правительства №51 от 27 января 2022 года, которое опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, в данный список добавили Лихтенштейн и Сербию. Изначально в перечень были включены Европейский союз и его государства-члены, Соединенные Штаты Америки, Канада, Норвегия, Албания, Исландия, Северная Македония, Соединенное Королевство Великобритания и Северная Ирландия, Черногория и Швейцария.

Кроме того, данным постановлением из перечня запрещенных товаров исключена соль и некоторые другие пищевые продукты.

Также отмечается, что эмбарго не распространяется на товары, предназначенные для производства детского, дошкольного и школьного питания, целевое назначение подтверждено Министерством сельского хозяйства и продовольствия. Помимо этого, запрет не будет действовать на биологически активные добавки к пище, лекарственные препараты, в том числе гомеопатические, витамины, минералы, витаминно-минеральные комплексы, медицинские изделия.

Постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.-0-