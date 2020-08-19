Совмин расширил список компаний, которым будут ускоренно возвращать НДС

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров расширил список компаний, которым будут ускоренно возвращать НДС. Соответствующее постановление Совмина от 17 августа 2020 года №486 сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Изначально в списке было 77 компаний, теперь в него добавлено еще 28 предприятий.

В расширенный список вошли ООО "Мидивисана", Малоритский консервноовощесушильный комбинат, Кобринский маслодельно-сыродельный завод, ОАО "Полесьеэлектромаш", Барановичская птицефабрика, Светлогорский ЦКК, Туровский молочный комбинат, Слонимский мясокомбинат, Молодечненский молочный комбинат, Борисовский мясокомбинат, ОАО "Александрийское" и другие.

Документ принят для реализации указа от 24 апреля 2020 года №143 "О поддержке экономики". Плательщикам, включенным в список, зачет разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, производится в течение 10 рабочих дней со дня принятия налоговым органом решения о возврате (полном или частичном отказе в возврате) такой разницы.-0-