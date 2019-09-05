Совмин скорректировал комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межотраслевой комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года изложен в новой редакции. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №587 от 2 сентября 2019 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В частности, в новую редакцию комплекса мер вошли проекты Министерства труда и социальной защиты, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного таможенного комитета, Государственного комитета по имуществу, а также строительство Нежинского горно-обогатительного комбината (ИООО "Славкалий"), организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы (ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация"). Добавились и проекты Министерства лесного хозяйства: создание производств по выпуску топливных гранул (пеллет), формирование необходимой инфраструктуры в целях развития выращивания посадочного материала для создания лесных культур с закрытой корневой системой, создание новых и модернизация действующих деревообрабатывающих производств. Включен также ряд проектов в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", в том числе организация производства суперконденсаторов, оборудования и материалов для рельсового транспорта, двигателей внутреннего сгорания, производство кондиционеров и систем вентиляции.

По итогам реализации всех запланированных мероприятий выросла общая установленная мощность по проектам - до 1190 МВт. Повышается также планируемый прирост потребления электрической энергии - до 2713 млн кВт.ч в год. Это позволит улучшить технико-экономические показатели работы белорусской энергосистемы в условиях ввода в эксплуатацию БелАЭС.

Постановление вступило в силу после официального опубликования.-0-