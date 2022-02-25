Совмин собрал совещание по работе экономики и обеспечению населения всем необходимым

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров организовал сегодня совещание по ситуации в работе экономики и обеспечению населения всем необходимым, передает корреспондент БЕЛТА.

Для обсуждения актуальных экономических вопросов в правительстве собрались помимо членов Совмина, руководители и представители министерств, Национального и других банков, областных исполкомов, а также розничных сетей и организаций, подчиненных правительству, в числе которых "Белнефтехим", "Беллесбумпром", "Беллегпром".

"Цель мероприятия - прежде всего прочувствовать ситуацию в регионах, как текущие события повлияли на работу реального сектора экономики и ситуацию на потребительском рынке", - пояснил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков. Он подчеркнул, что в Минск специально пригласили представителей регионов, чтобы от них лично узнать, какова реальная обстановка: "Хотел бы от областей услышать четкий доклад с обозначением проблем и путей их решения. В дальнейшем мы с вами определимся по ежедневному контролю и взаимодействию".

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