Совмин установил критерии, способ оценки и сравнения предложений участников конкурсов при госзакупках

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Критерии, способ оценки и сравнения предложений участников открытого (в том числе в виде двухэтапного конкурса и конкурса с ограниченным участием) и закрытого конкурсов при государственных закупках установлены постановлением Совета Министров №449 от 2 июля 2019 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В составе стоимостной группы критериев оценки - цена предложения, расходы на обслуживание и эксплуатацию товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг в течение гарантийного срока. Нестоимостная группа критериев включает характеристики предмета государственной закупки - потребительские, функциональные, технические, качественные, экологические и эксплуатационные, характеристики результата творческой деятельности, культурного мероприятия, услуги в сфере культуры - его художественную и культурную значимость. Также к данной группе критериев относятся срок поставки или приобретения иным способом товаров (выполнения работ, оказания услуг), наличие подтвержденного положительного опыта работы, связанного с предметом госзакупки, наличие финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих участнику на праве собственности или ином законном основании (в случае выполнения работ, оказания услуг).

Заказчики (организаторы) в конкурсных документах определяют не менее чем по одному критерию оценки из каждой группы, при этом наличие критерия "цена предложения" обязательно. При госзакупках товаров минимальный удельный вес стоимостной группы критериев оценки должен составлять 70%, работ и услуг - 60%. Этот показатель снижается до 30% в случае, если выполняются работы и оказываются услуги по созданию, развитию, обеспечению функционирования и обслуживанию государственных информационных систем и ресурсов, официальных сайтов госорганов (организаций), созданию произведений искусства, организации и проведению культурных мероприятий, разработке технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации.

Не допускается использование заказчиком (организатором) критериев оценки, не определенных в конкурсных документах и не указанных в постановлении, если иные критерии не установлены в соответствии с законодательными актами.

Для оценки и сравнения предложений участников используется балльный способ. Количество баллов определяется по установленным постановлением формулам.-0-