Совмин установил объем заказа в 2020 году на поставку бумаги и отходов стекла для госнужд

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заказ на поставку в 2020 году отходов бумаги, картона и стекла для госнужд установлен постановлением Совета Министров от 28 декабря 2019 года №935, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Всего в Беларуси планируется заготовить 115,8 тыс. т отходов стекла и 251,2 тыс. т отходов бумаги и картона. Самые большие объемы отходов бумаги и картона предполагается собрать в Минске - 82 тыс. т. Гомельская область должна заготовить 33 тыс. т, Брестская - 30 тыс. т, Могилевская - 28,5 тыс. т, Гродненская - 28,2 тыс. т, Минская - 25 тыс. т, Витебская - 24,5 тыс. т.

Объемы поставки отходов стекла в Минске должны составить 22 тыс. т, Минской области - 18 тыс. т, Брестской - 16,7 тыс. т, Гомельской - 16 тыс. т, Могилевской - 16 тыс. т, Витебской - 14 тыс. т, Гродненской - 13,1 тыс. т.

Государственными заказчиками по поставке для республиканских государственных нужд отходов бумаги и картона определены концерн "Беллесбумпром" и входящие в его состав организации, специализирующиеся на производстве картонно-бумажной продукции, УП "Бумажная фабрика"; по поставке стекла - ОАО "Белресурсы", ОАО "Гродненский стеклозавод", а также ООО "Ведатранзит", СООО "Стеклосфера" и ПУП "Белстеклопром".

Министерству жилищно-коммунального хозяйства поручено обеспечить координацию работы облисполкомов, Мингорисполкома и государственных заказчиков по выполнению госзаказа.-0-