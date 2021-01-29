Совмин установил объем заказа в 2021 году на поставку бумаги и отходов стекла для госнужд

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заказ на поставку в 2021 году отходов бумаги, картона и стекла для республиканских государственных нужд установлен в Беларуси. Соответствующее постановление Совета Министров от 27 января 2021 года №41 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Всего в Беларуси планируется заготовить 120 тыс. т отходов стекла и 257,5 тыс. т отходов бумаги и картона. Самые большие объемы отходов бумаги и картона предполагается собрать в Минске - 82,4 тыс. т. Гомельская область должна заготовить 33,2 тыс. т, Брестская - 32,5 тыс. т, Минская - 30 тыс. т, Могилевская - 28,5 тыс. т, Гродненская - 28,2 тыс. т, Витебская - 22,7 тыс. т.

Объемы поставки отходов стекла в Минске должны составить 26 тыс. т, в Брестской области - 18,7 тыс. т, Минской - 16,7 тыс. т, Гомельской - 16,5 тыс. т, Могилевской - 16 тыс. т, Гродненской - 13,1 тыс. т, Витебской - 13 тыс. т.

Государственными заказчиками по поставке для госнужд отходов бумаги и картона определены концерн "Беллесбумпром" и входящие в его состав организации, специализирующиеся на производстве картонно-бумажной продукции, ООО "Тиллит-Бел", УП "Бумажная фабрика"; по поставке стекла - ОАО "Белресурсы", ОАО "Гродненский стеклозавод", а также ООО "Стеклозавод "Ведатранзит", СООО "Стеклосфера" и ПУП "Белстеклопром".

Министерству жилищно-коммунального хозяйства поручено обеспечить координацию работы облисполкомов, Мингорисполкома и государственных заказчиков по выполнению госзаказа.-0-

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