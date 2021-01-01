Совмин установил объемы госзаказа на поставку лома и отходов металлов в 2021 году

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объемы заказа на поставку (заготовку, сдачу) в 2021 году лома и отходов черных и цветных металлов для государственных (республиканских) нужд установлены постановлением Совета Министров №789 от 30 декабря 2020 года, которое опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Государственными заказчиками определены гособъединение "Белвтормет" и входящие в его состав организации, осуществляющие деятельность по заготовке (закупке) лома и отходов черных и цветных металлов. Им необходимо заключить с юрлицами, у которых в процессе хозяйственной деятельности образуется металлолом, контракты на его поставку для государственных нужд, предусмотрев разбивку госзаказа по кварталам.

Министерству промышленности совместно с органами госуправления до 20 января 2022 года следует представить в Совмин аналитическую информацию о выполнении государственного заказа, обоснованные предложения о совершенствовании порядка учета, хранения, поставки (заготовки, сдачи), переработки и использования металлолома.

Облисполкомы и Минский горисполком с участием министерств лесного хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды, по чрезвычайным ситуациям будут принимать меры по обеспечению эффективного вовлечения в хозоборот металлолома, находящегося на территориях соответствующих административно-территориальных единиц.-0-