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Экономика
26 августа 2021, 09:45

Совмин установил запрет на вывоз некоторых видов зерновых

Фото из архива
Фото из архива
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров установил временный запрет на вывоз за пределы Беларуси пшеницы и меслина, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса, тритикале и прочих злаков, а также семян рапса. Это предусмотрено постановлением Совмина от 24 августа 2021 года №482, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, установлен временный запрет на вывоз за пределы Беларуси в государства - члены Евразийского экономического союза названных товаров вне зависимости от страны происхождения, а также за пределы таможенной территории ЕАЭС в государства, не являющиеся членами союза, товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта,  временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

Указанные меры нетарифного регулирования также распространяются на товары, которые помещены под таможенные процедуры в Беларуси до вступления в силу настоящего постановления и фактический вывоз которых за пределы страны в соответствии с таможенными процедурами осуществляется после вступления в силу данного документа.

Действие постановления не распространяется на товары, вывозимые за пределы Беларуси для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства, а также в качестве припасов; на товары, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС; на товары, помещенные под таможенные процедуры в государстве - члене ЕАЭС, отличном от Беларуси, перемещаемые транзитом через белорусскую территорию.

Министерству иностранных дел необходимо уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении мер нетарифного регулирования, а также внести на рассмотрение  ЕЭК предложение о введении временных мер на таможенной территории ЕАЭС, аналогичных установленным в настоящем постановлении. Данный пункт вступает в силу со дня принятия этого документа.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение шести месяцев.-0-
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