Совмин уточнил список должностных лиц - представителей государства в органах управления ОАО

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров уточнил список должностных лиц, которые назначены представителями государства в органах управления хозобществ. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 12 ноября 2020 года №641, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Заместитель премьер-министра Анатолий Сивак назначен представителем государства в ОАО "Гомельстекло".

Министр промышленности Петр Пархомчик будет представлять интересы государства в ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод" и "Промагролизинге".

Представителем государства в ОАО "Планар" будет первый замминистра промышленности Сергей Гунько, в ОАО "Гомельхлебпром" - заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, в СООО "Асоба" - заместитель министра финансов Ольга Тарасевич.

Первый заместитель председателя Госкомимущества Петр Бровкин будет представлять интересы государства в ОАО "Беларуськалий" и ОАО "Управляющая компания холдинга "Белавтодор".-0-