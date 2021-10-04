Совмин утвердил единый перечень административных процедур в отношении субъектов хозяйствования

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило единый перечень административных процедур в отношении субъектов хозяйствования. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 24 сентября 2021 года №548, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В перечень вошло более 370 процедур в различных сферах общественных отношений, в числе которых налогообложение, проектирование и строительство, транспорт, охрана окружающей среды и природопользование, сельское хозяйство, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание населения, защита прав потребителей, рекламная деятельность и обращение вторичных ресурсов. Также в перечне процедуры в таких сферах, как образование и молодежная политика, физическая культура и спорт, туризм, культура, финансы, деятельность по организации азартных игр и лотерей, труд и социальная защита, имущественные, жилищные и земельные правоотношения, оборона и пограничная безопасность, таможенное регулирование.

Определены также уполномоченные органы, к компетенции которых относится выполнение административной процедуры, и орган-регулятор. Установлены и срок выполнения административной процедуры и вид платы, взимаемой при этом.

На Министерство экономики возложены обязанности по координации деятельности при совершении административных процедур, предусмотренных единым перечнем, выполняемых в отношении субъектов хозяйствования, а также по согласованию проектов регламентов административных процедур, утверждаемых органами-регуляторами.

Основные положения постановления вступают в силу с 27 марта 2022 года.-0-