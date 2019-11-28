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28 ноября 2019, 16:45

Совмин утвердил новый список неблагоприятных для производства сельхозпродукции районов

Фото из архива
Фото из архива

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В перечень районов, которые относятся к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции, на 2020-2024 годы вошли 66 районов. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 27 ноября 2019 года №800, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

В Гродненской области для производства сельхозпродукции неблагоприятны три района, в Брестской - пять, в Минской - семь, в Могилевской - 13, в Витебской - 18, в Гомельской - 20.

Согласно Положению о порядке отнесения районов к неблагоприятным для производства сельхозпродукции, таковым признается район, на территории которого в связи с природно-климатическими, почвенными, экологическими и социально-экономическими показателями (факторами) организация высокорентабельного производства невозможна.

Критериями отнесения районов к неблагоприятным являются: балл кадастровой оценки сельскохозяйственных земель сельхозназначения; удельный вес сельскохозяйственных земель, загрязненных радионуклидами цезия-137 и стронция-90 с уровнем их содержания от 1 Ки/кв.км и выше и 0,15 Ки/кв.км и выше соответственно, в общей площади сельскохозяйственных земель сельхозназначения за отчетный период; удельный вес населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения, проживающего на территории района; уровень зарегистрированной безработицы за последний отчетный год.

Перечень районов, относящихся к неблагоприятным для производства сельхозпродукции, формируется раз в пять лет.-0-

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