Совмин утвердил перечень административных процедур, которые переведут в электронную форму

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил перечень административных процедур, подлежащих осуществлению в электронной форме через единый портал электронных услуг. Это предусмотрено постановлением Совмина от 6 мая 2020 года №271, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В перечень вошли такие административные процедуры по заявлениям граждан, как регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства, временно пребывающих в Беларуси, выдача пропусков на право въезда (входа), временного пребывания, передвижения в пограничной зоне постоянно проживающим за пределами Беларуси. В списке и зачет, возврат сумм налогов, сборов (пошлин), пеней, выдача выписки из данных учета налоговых органов об исчисленных и уплаченных суммах, а также выдача справки о постоянном местопребывании физлица в Беларуси в налоговом периоде в целях избежания двойного налогообложения.

Также в перечень включены административные процедуры в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Среди них - включение в реестр лизинговых организаций, выдача соответствующего свидетельства и его дубликата; включение в реестр микрофинансовых организаций с выдачей свидетельства, государственная регистрация информационных систем, создание временной зоны таможенного контроля. В списке и процедуры, связанные с акцизными марками: их реализация для ввозимых в Беларусь алкогольных напитков и табачных изделий, выдача подтверждения о их приобретении, принятие решения об их реализации для перемаркировки алкоголя (при повреждении марок). В перечне и выдача разрешения на ведение хозяйственной и иной деятельности в пограничной полосе, внутренних водах Беларуси в пределах погранзоны и погранполосы.-0-