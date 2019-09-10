Совмин утвердил перечень рыбхозов для предоставления субсидий

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси установил перечень рыбоводных организаций, которым в 2019-2022 годах предоставляются субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, выданными в 2019 году на срок до трех лет для приобретения комбикормов для рыбы и погашения задолженности за них. Это предусмотрено постановлением Совмина от 9 сентября 2019 года №603, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

В указанный перечень включены рыбхозы "Селец", "Волма", "Грицево", "Новинки", "Свислочь" и "Солы". Согласно документу, субсидии предоставляются ежемесячно за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области сельского хозяйства, в пределах объемов, утвержденных законом о республиканском бюджете на соответствующий год, в размере 50% ставки рефинансирования Национального банка, действующей в соответствующем периоде начисления процентов.

Субсидии не предоставляются для уплаты процентов, начисленных на сумму просроченной или отсроченной (рассроченной) задолженности по основному долгу по кредитам.

Постановление принято в целях достижения объемов производства рыбных ресурсов в водных объектах, которые предусмотрены Государственной программой развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы. Документ вступает в силу с даты принятия.-0-