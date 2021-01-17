Совмин утвердил план работы на I полугодие

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. План работы Совета Министров и Президиума Совмина на I полугодие 2021 года утвержден постановлением правительства от 16 января 2021 года №15, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

На заседаниях Совмина будут рассматривать итоги социально-экономического развития Беларуси за 2020 год и за I квартал 2021-го.

Президиум Совмина будет обсуждать трудоустройство граждан и скрытые от налогообложения доходы физлиц, развитие сахарной и льняной отраслей, противодействие незаконному обороту наркотиков, проблемы при реализации директив "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства" и "О приоритетных направлениях развития строительной отрасли".

Речь будет идти о готовности сельхозорганизаций к весенним полевым работам, результатах оказания организациям господдержки в 2020 году и выполнении условий ее предоставления.

Чиновники изучат эффективность мер по ускоренному социально-экономическому развитию 11 городов с численностью населения 80 тыс. человек и более, результаты финансового оздоровления АПК, реализацию госпрограмм.

На рассмотрение Президиума Совмина вынесут концептуальные основы прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2022 год и на период до 2024 года, направления бюджетно-финансовой и налоговой политики Беларуси на 2022 год и среднесрочную финансовую программу на 2022-2024 годы.

В I полугодии в правительстве также будут обсуждать диверсификацию экспорта, импортозамещение и предложения по повышению его эффективности.-0-

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