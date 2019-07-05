Совмин утвердил план работы на II полугодие

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утвержден план работы Совета Министров и Президиума Совета Министров на II полугодие текущего года. Соответствующее постановление Совмина от 4 июля 2019 года №454 размещено на сайте правительства, сообщает БЕЛТА.

На заседаниях Совета Министров, в частности, планируется рассмотреть итоги работы экономики страны за I полугодие, а также за январь-сентябрь 2019 года. На заседания Президиума будут вынесены проекты прогноза социально-экономического развития, основных направлений денежно-кредитной политики и параметров республиканского бюджета на 2020 год.

Кроме того, планируется обсудить выполнение поручений главы государства по ремонту местных автомобильных дорог, повышению эффективности работы цементной и стекольной промышленности, снижению себестоимости выпускаемой продукции и наращиванию ее экспорта.

Также речь пойдет о проведении в октябре 2019 года переписи населения, модернизации и развитии организаций нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей, экономической эффективности арендуемых рыболовных угодий по результатам их комплексной инвентаризации.

Участники заседаний Президиума Совета Министров рассмотрят проект концепции Программы социально-экономического развития на 2021-2025 годы и проект Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2035 года, выполнение поручений по повышению эффективности работы лесного хозяйства.-0-