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06 июля 2021, 10:54

Совмин утвердил план работы на II полугодие

Фото из архива
Фото из архива

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. План работы Совета Министров и Президиума Совмина на второе полугодие 2021 года утвержден постановлением правительства №383 от 2 июля 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

На заседаниях Совмина будут рассматриваться итоги социально-экономического развития страны в первом полугодии и за 9 месяцев 2021 года, а также проекты прогноза социально-экономического развития и Основных направлений денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2022 год.

Президиум Совмина будет обсуждать концептуальные основы данных документов и прогноза до 2024 года, среднесрочную финансовую программу на 2022-2024 годы. Также в планах обсуждение итогов работы по диверсификации экспорта, проекта программы развития Брагинского, Ельского, Лельчицкого, Наровлянского и Хойникского районов Гомельской области.

Также в центре внимания будет состояние дел в лесохозяйственной, лесозаготовительной и деревообрабатывающей деятельности Минлесхоза, финансовое оздоровление организаций АПК, развитие кожевенной отрасли, меры по повышению качества продукции, выпускаемой предприятиями Минпрома, функционирование транспортного комплекса, импортозамещение, развитие льняной отрасли, выполнение стратегии развития нефтехимического комплекса до 2030 года.-0-

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