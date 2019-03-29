Совмин утвердил порядок финансирования расходов по ведению лесного и охотничьего хозяйства

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Положение о порядке финансирования мероприятий по ведению лесного и охотничьего хозяйства утверждено постановлением Совета Министров Беларуси №200 от 27 марта 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Документом установлен порядок финансирования мероприятий по ведению лесного и охотничьего хозяйства в 2019 году юрлицами за счет платежей за лесопользование, исчисленных по срокам уплаты в 2019 году, поступлений от реализации лесной продукции и от ведения охотничьего хозяйства, а также сумм пеней, уплачиваемых лесопользователями за предоставление юрлицами отсрочки на проведение рубок леса или вывозку древесины, не вырубленной или не вывезенной в установленный срок.

К поступлениям от ведения охотничьего хозяйства относятся в том числе поступления от проведения охотничьих туров, от оказания услуг охотничьих комплексов (в том числе иностранным туристам), включая организацию экскурсий в вольеры для содержания диких животных, от экологического туризма, от оплаты охотничьих путевок и разрешений на добычу охотничьих животных.

Поступления от лесного и охотничьего хозяйства могут быть направлены на финансирование таких расходов, как государственное управление лесами, проведение лесохозяйственных мероприятий, ведение охотничьего хозяйства (включая оплату труда, охрану труда и технику безопасности, оплату коммунальных услуг, содержание и ремонт лесохозяйственных дорог); обеспечение форменной одеждой, знаками различия должностных лиц, на которых возложены функции государственной лесной охраны Беларуси. Также эти средства могут направляться на ведение государственного лесного кадастра, мониторинг лесов, лесоустройство, охотоустройство; научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектные работы; подготовку и переподготовку кадров; капитальные расходы (включая приобретение оборудования, строительство и приобретение жилых помещений, обслуживание, погашение кредитов, займов, лизинговых платежей и уплату процентов по ним).

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2019 года.-0-