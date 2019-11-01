Совмин утвердил порядок оценки эффективности налоговых льгот

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Положение о порядке оценки эффективности льгот по налогам, сборам (пошлинам) утверждено постановлением Совета Министров от 30 октября 2019 года №735, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Согласно документу, оценка эффективности осуществляется в отношении стимулирующих налоговых льгот. Они предоставляются для ускоренного развития хозяйственной деятельности определенных категорий плательщиков по видам экономической деятельности, видам товаров (работ, услуг), имущественных прав, на отдельных территориях.

Такую оценку должно проводить Министерство финансов совместно с Министерством по налогам и сборам, Государственным таможенным комитетом не реже одного раза в три года. В нее включены оценка эффективности стимулирующих налоговых льгот, в том числе тех из них, которые установлены до вступления в силу данного постановления, а также оценка целесообразности их установления (продления действия).

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-