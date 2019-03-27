Совмин утвердил порядок продажи на аукционе акций сельхозорганизаций

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси утвердил положение о порядке продажи путем проведения аукциона (конкурса) предприятия как имущественного комплекса, акций (доли в уставном фонде) сельскохозяйственной организации, находящихся в республиканской собственности. Это предусмотрено постановлением правительства от 18 марта 2019 года №167, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Организатором торгов является Государственный комитет по имуществу. Их участниками могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Средства от продажи имущественного комплекса, акций (доли в уставном фонде) направляются в республиканский бюджет. Информация о торгах и объекте реализации должна размещаться не менее чем за 30 дней до дня их проведения на официальном сайте Госкомимущества. Для участия в торгах необходимо предоставить организатору заявление в срок, установленный в извещении о проведении торгов. Указан порядок определения начальной стоимости продажи имущественного комплекса, акций (доли в уставном фонде) сельхозорганизации.

Постановлением также утверждаются положение о сдаче в аренду, в том числе с правом последующего выкупа предприятия как имущественного комплекса сельхозорганизации по результатам реализации бизнес-плана по ее финансовому оздоровлению; положение о передаче в доверительное управление принадлежащих Республике Беларусь акций (доли в уставном фонде) сельхозорганизации, в том числе с правом последующего их выкупа по результатам реализации бизнес-плана по ее финансовому оздоровлению; положение о передаче полномочий исполнительного органа (руководителя) сельхозорганизации по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему), в том числе с правом последующего выкупа предприятия как имущественного комплекса сельскохозяйственной организации по результатам реализации бизнес-плана по ее финансовому оздоровлению.

Данное постановление принято на основании указа от 2 октября 2018 года №399 "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций" и вступает в силу после официального опубликования.-0-