Совмин утвердил порядок выдачи разрешений на хранение отходов производства

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил положения об основаниях, условиях, порядке выдачи и аннулирования разрешений на хранение и захоронение отходов производства, а также о порядке разработки и утверждения нормативов образования таких отходов. Это предусмотрено постановлением Совмина от 28 ноября 2019 года №818, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Разрешения получают собственники отходов производства либо уполномоченные ими юрлица или ИП. Их выдают территориальные органы Минприроды. Разрешения не нужно получать при захоронении имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства, а также товаров, помещенных под таможенную процедуру уничтожения, орудий и продукции рыболовства (если это предусмотрено правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства). Кроме того, бывают случаи, когда отходы производства в соответствии с законодательством относятся к коммунальным и вывозятся соответствующими юрлицами и ИП.

Разрешения, так же как и нормативы, выданные и утвержденные до вступления постановления в силу, действительны до истечения срока их действия.

Документом утверждены и другие положения, регулирующие порядок обращения с отходами. Они касаются согласования инструкций по обращению с отходами производства, а также схем обращения с отходами, образующимися на землях природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения.

Определен порядок регистрации сделок о передаче опасных отходов на определенный срок (кроме договора перевозки), а также об отчуждении опасных отходов другому юрлицу или ИП. Кроме того, утверждено положение, которое устанавливает порядок регистрации введенных в эксплуатацию объектов по использованию отходов.

Постановление вступает в силу с 9 декабря 2019 года.-0-