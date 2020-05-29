Совмин утвердил правила доступа потребителей к услугам аэропортов и транспортных терминалов

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил правила доступа потребителей к услугам аэропортов и автомобильных пассажирских транспортных терминалов. Это предусмотрено постановлением Совмина №323 от 28 мая 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Согласно постановлению, условия доступа к услугам аэропортов базируются на принципах недискриминационности, информационной открытости, установления единой тарифной политики. Такие услуги предоставляются на основании договоров. Потребителю могут отказать в случае отсутствия технической возможности аэропорта в полном объеме выполнить заявку на услуги или наличия просроченной задолженности по ранее оказанным услугам.

Услуги пассажирских терминалов предоставляются пассажирам на условиях равного доступа, за исключением случаев, когда законодательством допускаются льготы для отдельных категорий. В числе значимых принципов - установление единой тарифной политики, доступность информации о перечне услуг, порядке их оказания, тарифах.

Кроме того, утвержден порядок определения размера экономически обоснованной прибыли, учитываемой при установлении тарифов на услуги аэропортов и аэронавигационные услуги, услуги железнодорожного транспорта общего пользования, ж/д перевозок, транспортных терминалов.

Министерству антимонопольного регулирования и торговли поручено привести свои нормативные правовые акты в соответствие с постановлением и принять иные меры по его реализации.

Документ принят на основании закона "О естественных монополиях".-0-