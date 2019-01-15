Совмин утвердил размеры надбавок за реализуемую в 2019 году сельхозпродукцию

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил размеры надбавок за реализуемую в 2019 году сельскохозяйственную продукцию. Это следует из постановления правительства от 11 января 2019 года №19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Совмина.

Выплаты в виде субсидий предоставляются из местных бюджетов за реализованное, направленное на переработку на территории Беларуси молоко, крупный рогатый скот, гречиху, тресту льна-долгунца. Надбавка за 1 т молока базисной жирности (без НДС) составляет Br23 и более, за 1 т крупного рогатого скота - Br415. Надбавки по тресте льна-долгунца - от Br78 за 1 т и более, по гречихе - Br87 за 1 т.

Надбавки выплачиваются юридическим лицам, включая их обособленные подразделения, занимающимся производством сельхозпродукции. При этом субсидии для юрлиц в неблагоприятных для производства сельхозпродукции районах увеличиваются на 1-10%.

Средства, выплачиваемые за гречиху, молоко и крупный рогатый скот, юрлицам рекомендуется использовать для приобретения минеральных удобрений, включая расходы по их доставке и затраты обслуживающих организаций, горюче-смазочных материалов, энергоресурсов, семян, средств защиты растений, запчастей для сельхозтехники, белкового сырья, оплаты услуг по ремонту техники и погашения задолженности по ним.

Полученные за тресту льна-долгунца деньги рекомендуется использовать для аналогичных целей, а также для выплаты зарплаты работникам, занятым на возделывании и уборке льна-долгунца, погашения банковских кредитов и процентов по ним.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования. Установленные документом размеры надбавок действуют с 1 января 2019 года.-0-