Совмин утвердил состав рабочей группы по подготовке предложений о развитии интеграции с РФ

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая группа по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции создана распоряжением премьер-министра Беларуси Сергея Румаса от 10 января 2019 года №5р. Ее возглавляет министр экономики Дмитрий Крутой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
В состав группы вошли 30 человек. В их числе посол Беларуси в России Владимир Семашко, представители министерств иностранных дел, финансов, сельского хозяйства и продовольствия, энергетики, промышленности, обороны и ряда других, концерна "Белнефтехим", Национального банка, КГБ, Госпогранкомитета, парламента и др.
Группа будет вырабатывать предложения о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции и вносить их в Совет Министров (при необходимости с проектами нормативных правовых актов). К участию в работе могут привлекаться представители республиканских органов госуправления и других госорганизаций, подчиненных правительству.
Рабочей группе также необходимо обеспечить взаимодействие с созданной в РФ рабочей группой по вопросам российско-белорусских отношений.-0-
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