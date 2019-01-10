Совмин утвердил состав рабочей группы по подготовке предложений о развитии интеграции с РФ

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая группа по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции создана распоряжением премьер-министра Беларуси Сергея Румаса от 10 января 2019 года №5р. Ее возглавляет министр экономики Дмитрий Крутой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Белорусско-российская рабочая группа приступила к формированию повестки будущих переговоров Эксперты по соответствующим направлениям формируют повестку будущих переговоров, проводится анализ всей договорной базы Союзного государства, Евразийского экономического союза.

В состав группы вошли 30 человек. В их числе посол Беларуси в России Владимир Семашко, представители министерств иностранных дел, финансов, сельского хозяйства и продовольствия, энергетики, промышленности, обороны и ряда других, концерна "Белнефтехим", Национального банка, КГБ, Госпогранкомитета, парламента и др.

Группа будет вырабатывать предложения о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции и вносить их в Совет Министров (при необходимости с проектами нормативных правовых актов). К участию в работе могут привлекаться представители республиканских органов госуправления и других госорганизаций, подчиненных правительству.

Рабочей группе также необходимо обеспечить взаимодействие с созданной в РФ рабочей группой по вопросам российско-белорусских отношений.-0-