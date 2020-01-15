Совмин увеличил надбавки сельхозпроизводителям за реализуемую продукцию

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые размеры надбавок за реализуемую в 2020 году сельхозпродукцию утверждены постановлением Совета Министров от 14 января 2020 года №17, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Выплаты в виде субсидий предоставляются из местных бюджетов за реализованное, направленное на переработку на территории Беларуси молоко, крупный рогатый скот, гречиху, свеклу сахарную, тресту льна-долгунца. Надбавка за тонну молока базисной жирности (без НДС) составит Br25 и более (ранее была Br23), за тонну крупного рогатого скота - Br440 (ранее Br415).

Надбавки по тресте льна-долгунца (за тонну) варьируются в зависимости от номера (№№1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5 и выше) и составляют от Br82,8 и более (ранее от Br78), по гречихе - Br92 (до этого Br87), свекле сахарной - Br9,44.

Надбавки выплачиваются юридическим лицам, включая их обособленные подразделения, занимающимся производством сельхозпродукции. При этом субсидии для юрлиц, которые занимаются этим в неблагоприятных для производства сельхозпродукции районах, увеличиваются на 1-10%.

Средства, выплачиваемые за гречиху, свеклу сахарную, молоко и КРС, юрлицам рекомендуется использовать для приобретения минеральных удобрений, включая расходы по их доставке и затраты обслуживающих организаций, горюче-смазочных материалов, энергоресурсов, семян, средств защиты растений, запасных частей для сельхозтехники, белкового сырья, оплаты услуг по ремонту техники и погашения задолженности по ним.

Полученные за тресту льна-долгунца деньги рекомендуется использовать для аналогичных целей, а также для выплаты зарплаты работникам, занятым на возделывании и уборке льна-долгунца, погашения банковских кредитов и процентов за пользование ими.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования. При этом установленные документом размеры надбавок действуют с 1 января 2020 года.-0-