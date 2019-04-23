Создается гарантированный резерв нефтепродуктов для внутреннего рынка

На Мозырском НПЗ. Фото из архива

23 апреля, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Создается необходимый резерв нефтепродуктов для гарантированного обеспечения топливом внутреннего рынка. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов на научно-технической конференции "Развитие нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств" в Мозыре, передает корреспондент БЕЛТА.

Такие меры предпринимаются в настоящее время из-за поставки некачественной нефти из России. При этом НПЗ гарантирует надлежащее качество продукции.

Как пояснил Владимир Сизов, поставка на экспорт таких продуктов, как битум, газойль, мазут, продолжается.

/Будет дополнено/.-0-

Беларусь может увеличить поставки битума в Украину - БНК В "Белнефтехиме" отметили, что возможность увеличения поставок белорусских нефтепродуктов в Украину будет зависеть от маржинальности, приоритетом является обеспечение нефтепродуктами внутреннего рынка.

Беларусь при поиске терминалов в странах Балтии будет учитывать возможность импорта нефти морским путем "Работа ведется на постоянной основе с портами Латвии и Литвы", - сказал замгендиректора по коммерческим вопросам Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб на семинаре-конференции по экспорту в ЕС продукции концерна "Белнефтехим".