Создается гарантированный резерв нефтепродуктов для внутреннего рынка

23 апреля, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Создается необходимый резерв нефтепродуктов для гарантированного обеспечения топливом внутреннего рынка. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов на научно-технической конференции "Развитие нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств" в Мозыре, передает корреспондент БЕЛТА.
Такие меры предпринимаются в настоящее время из-за поставки некачественной нефти из России. При этом НПЗ гарантирует надлежащее качество продукции.
Как пояснил Владимир Сизов, поставка на экспорт таких продуктов, как битум, газойль, мазут, продолжается.
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