Создан оргкомитет по подготовке и проведению III Форума регионов Беларуси и Украины

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организационный комитет по подготовке и проведению в 2020 году в Гродно III Форума регионов Беларуси и Украины возглавил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства. Оргкомитету поручено до 20 февраля разработать и утвердить план подготовки проведения мероприятия. К этой работе при необходимости будут привлекаться также руководители и специалисты республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, облисполкомов, Мингорисполкома и другие. Как ранее сообщал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, город уже начал активную подготовку к форуму, чтобы провести его на высочайшем уровне. Мероприятие традиционно проводится в различных форматах. Участие в нем принимают представители правительственных и деловых кругов двух стран, руководство местных органов власти. Цель форума - представление экономического потенциала регионов Беларуси и Украины, развитие новых инициатив и форм экономического, инвестиционного, научно-технического и культурного сотрудничества на межрегиональном уровне. I Форум регионов Беларуси и Украины проходил 25-26 октября 2018 года в Гомеле, II Форум регионов 3-4 октября 2019 года принимал Житомир.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!