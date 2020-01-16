Создан оргкомитет по подготовке и проведению VII Форума регионов Беларуси и России

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создан организационный комитет по подготовке и проведению VII Форума регионов Беларуси и России. Его возглавил заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

В состав оркомитета вошли члены Президиума Совета Республики, руководители министерств и ведомств, облисполкомов и Мингорисполкома, ректоры вузов, представители бизнес-сообщества, председатели областных Советов депутатов.

"В 2020 году Форум регионов Беларуси и России примут Минск и Минская область. Во время форума традиционно будут организованы пленарное заседание, секции, заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству. Планируется, что форуму будет также приурочена серия региональных мероприятий", - проинформировали в пресс-службе.

Форум регионов Беларуси и России проводится ежегодно под эгидой Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России.-0-