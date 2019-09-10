Создание грузового сообщения на Днепре придаст серьезный импульс развитию Беларуси и Турции - Воронецкий

10 сентября, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Реализация проекта по созданию грузового сообщения по Днепру даст серьезный импульс развитию Беларуси и Турции. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Валерий Воронецкий на встрече в Минске с председателем комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турции Волканом Бозкыром, передает корреспондент БЕЛТА.

Валерий Воронецкий считает, что белорусские и турецкие парламентарии могли бы содействовать укреплению логистических связей между странами. В данный момент Беларусь и Турция на уровне послов, правительств прорабатывают возможность грузового сообщения по Днепру с использованием судов класса "река-море". "Этот проект мог бы дать серьезный импульс не только развитию белорусско-турецких отношений. Турция смогла бы выходить на весь регион Северной Европы, а Беларусь - на регион Ближнего Востока", - сказал парламентарий.

Беларусь заинтересована в укреплении экономического взаимодействия, создании белорусских производств, предприятий в Турции, турецких - в Беларуси. Валерий Воронецкий напомнил, что в Беларуси действуют свободные экономические зоны и турецкий бизнес уже неплохо в них освоился.

Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей подчеркнул важность развития двустороннего научно-технического сотрудничества, отметил активное развитие отношений между белорусскими и турецкими учеными. Парламентарии, убежден он, могли бы содействовать контактам между научно-техническими парками, инновационными центрами Беларуси и Турции. "Речь идет о создании совместных инновационно-технологических кластеров, инновационных производств, совместном выпуске конкурентоспособной высокотехнологичной продукции", - уточнил Валерий Воронецкий.

Отдельно на встрече обсуждалось совершенствование договорно-правовой базы двух стран, развитие сотрудничества в культуре, образовании. Стороны сошлись во мнении, что Беларусь и Турция достигли высокого уровня политических отношений. Во время встречи отмечалось, что сотрудничество в целом интенсивно развивается. В 2018 году товарооборот достиг почти $1 млрд. Волкан Бозкыр напомнил, что президент Турции посещал Беларусь в 2016 году, а белорусский лидер - Турцию в 2019 году. "Оба этих визита вошли в историю как первые визиты на таком уровне и стали поворотной точкой в двусторонних отношениях", - подчеркнул турецкий парламентарий.-0-