Создание инжинирингового центра по станкостроению завершается в ЕАЭС

11 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе завершается формирование единой инжиниринговой структуры, деятельность которой будет направлена на содействие переходу промышленности стран ЕАЭС к новому технологическому укладу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Создание инжинирингового центра по станкостроению поможет сформировать в ЕАЭС на инновационной основе прогрессивные техническую и технологическую базы промышленных комплексов союзных государств", - отметили в пресс-службе.

Функционал центра позволит решать на системной основе целый ряд вопросов. В том числе - сформировать долгосрочный прогноз развития станкостроения, обеспечить прозрачность закупок станочного оборудования путем подготовки заключений о наличии производства его аналогов в ЕАЭС, повысить качество выпускаемого оборудования за счет содействия созданию испытательных лабораторий и сертификационных центров в союзе. "Работа инжинирингового центра будет также направлена на внедрение современных инновационных технологий мирового уровня в производственные процессы машиностроительных предприятий государств - членов ЕАЭС, что обеспечит повышение конкурентоспособности этого сектора промышленности", - подчеркнули в ЕЭК.

Участниками евразийского инжинирингового центра по станкостроению выступят уполномоченные странами союза организации: ОАО "Интерстанок" (Армения), ООО "СоюзСтанкоИнжиниринг" (Беларусь), АО "НК "Казахстан Инжиниринг" (Казахстан), ООО "Дастан Инжиниринг" (Кыргызстан) и ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН"" (Россия).

"Взаимодействие комиссии и центра позволит своевременно оценивать воздействие решений ЕЭК в сфере таможенно-тарифного и нетарифного регулирования на развитие станкостроения и при необходимости вырабатывать предложения по корректирующим мерам", - считают в ЕЭК.

В пресс-службе отметили, что сейчас в ЕАЭС ввозится из третьих стран более 80% станочного оборудования. "Это слишком много с учетом потенциала союза. Одна из основных задач евразийского инжинирингового центра - кардинально изменить ситуацию", - заявили в ЕЭК.-0-